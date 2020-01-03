Denizli'de yılbaşı gecesi hayatını kaybeden Betül'ün uyuşturucu kullandığı iddiası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aşırı alkol nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül'ün uyuşturucu kullandığı da iddia edildi.

Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı gecesi meydana gelen olayda Harita mühendisi Berkay T (30), yeni yıl kutlaması için 3'ü kız, 11 arkadaşını evine davet etti.



Sabah diş hekimi Betül Karaayvaz, plastik cerrah Süleyman Ali Y. ve diş hekimi Ruşen Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Karaayvaz, dün kentte gözyaşları içinde toprağa verilirken, soruşturmayı sürdüren polis, ilk olarak gençlerin alkolle birlikte enerji içeceği içtiklerini tespit etti. Polis evde yaptığı araştırmada, uyuşturucu ve sahte alkole dair bir delil bulamadı. Her türlü ihtimal değerlendirilerek, partide yenilip içilen tüm ürünlerden incelemek üzere numune alındı.



Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeleri alınan gençlerden Nurullah Tan'ın polise verdiği ifade verdi. O gece evde uyuşturucu bulunduğu anlatan Tan, Betül Karaayvaz'ın yatıp uyuduğunu, tekrar kalkıp, ikinci kez uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

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İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ölen Betül Karaayvaz ile komaya giren Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y. ile partide bulunan toplam 11 kişinin kan ve idrar örnekleri alındı. Örnekler detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.