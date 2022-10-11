Denizli'de yol kenarında kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, kadının kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.​​​​​​​



Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​



Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.​​​​​​​