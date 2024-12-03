Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır olmak üzere 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Duacılı Mahallesi İzmir-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Didim'den Alanya'ya giden Ahmet Gürpınar yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın kullandığı 15 AAY 875 plakalı TIR'a yandan çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sağ kısmında büyük hasar oluştu. Otobüsün içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından pencerelerden merdiven yardımıyla çıkarıldı.



Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Kadirsancı'nın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.