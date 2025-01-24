Denizli'de yolcu otobüsünde yangın
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde Denizli'den Antalya'ya giden yolcu otobüsünün motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı durdurdu.
Yolcular tahliye edildikten sonra itfaiyeye haber verildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.
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