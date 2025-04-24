Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 03.30’da merkez üssü Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.



Yerin 13.34 kilometre derinliğindeki deprem Denizli il genelinde hissedildi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremle ilgili her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.