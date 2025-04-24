Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 03.30’da merkez üssü ’nin Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir meydana geldi.

Yerin 13.34 kilometre derinliğindeki deprem Denizli il genelinde hissedildi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremle ilgili her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem - 1
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