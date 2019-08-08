Son depremler



İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı.



Saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı, 7.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD verilerine ilçede göre saat 14.19'de ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 17,79 kilometre olarak kaydedildi.

YIKILAN BİNALAR VAR



İl genelinde çok sayıda bina ağır hasar gördü, Bozkurt ilçesinde ise yıkılan binalar oldu. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olası yangınlara karşı önlem amacıyla şehirde birçok bölgeye verilemiyor.

HASARLI BİNA UYARISI

Yetkililer, hasarlı binalara girilmemesi yönünde vatandaşları uyarıyor. Depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başladı. Hasar tespit çalışmalarında Çardak ilçesinde kullanılmayan bir cami ile iki evin duvarının yıkıldığı, 10 evde çatlaklar oluştuğu belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunmak için bölgeye gideceği öğrenildi.

27 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Deprem, Denizli'nin yanı sıra Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur’da hissedildi. Bu illerdeki toplam 27 kişi depremden etkilendi. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada deprem sırasında korkarak camdan atlayan bir kişi hafif şekilde yaralandığı bildirildi. 4 kişi de yaşadığı panik nedeniyle hastanelere başvurdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Merkez üssü Denizli’nin Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur’da hissedilmiştir. Bu illerimizde toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Yüksekten atlama ve panik sebebiyle hafif yaralanan 5 vatandaşımızın genel durumu iyidir.



Deprem bölgesinde etkilenen başka vatandaşımız olup olmadığını tespit etmek üzere görevlendirdiğimiz ekiplerimiz, 22 adet ambulans ile bölgeyi taramaktadır. Ayrıca Çardak Devlet Hastanemizin yanında çadır poliklinik kurmaktayız. Hastanede herhangi bir hasar olmamakla birlikte tedbiren kurulan çadır poliklinik, yaklaşık 1 saat sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

2 BİN KİŞİLİK KUMANYA



Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ettiği kaydedildi.



Afyonkarahisar'dan koordinasyon tırının yola çıktığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler yer aldı: "UMKE'den de 2 tim olay yerine ulaşmıştır. Afyonkarahisar ilinden yine 3 arama kurtarma ekibi, 18 personel ve 1 mobil koordinasyon tırı Bozkurt ilçesine görevlendirilmiştir. Deprem bölgesinde Kızılay tarafından 240 çadır ve çadırların kurumunda destek sağlamak amacıyla 40 asker görevlendirilmiştir. Bölgede Kızılay tarafından 2 bin kişilik kumanya da hazırlanmıştır. Tedbir amaçlı kesilen elektrik enerjisi de yeniden verilmeye başlanmıştır."



Açıklamada Valilik koordinasyonunda Bozkurt'ta kriz masası oluşturulduğu, kurumların eşgüdüm içinde çalıştığı, ihtiyaçların anında giderildiği bildirildi.

AFAD KURTARMA EKİBİ YOLLADI

Deprem sonrası AFAD'ın başlattığı çalışmalar da devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra 120 aile ve 20 genel maksat çadırı, Türk Kızılaydan 20 çadır, 250 battaniye, 100 yatak, 20 mutfak seti ve 6 genel maksat çadırı gönderildi. AFAD Afyonkarahisar'dan 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştı. AFAD koordinasyonunda 11. Tugay Komutanlığından 40 asker, Türk Kızılaydan 9 araç ve 37 personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi ve Sağlık Bakanlığı ekibi alana sevk edildi.

HAVALİMANINDA TAVANDAKİ PLAKALAR DÜŞTÜ



Öte yandan deprem, Çardak Havalimanı tavanındaki bazı plakaların düşmesine neden oldu. Havalimanı içinde hizmet veren kafeterya, depremin ardından geçici süreyle kapatıldı. Yetkililer, kısmi zarar gören tavan bölümünde hasar giderme çalışması başlattı. Öte yandan, deprem nedeniyle uçak seferlerinde aksama olmadığı öğrenildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan

VALİ KARAHAN'DAN AÇIKLAMA



Denizli Valisi Karahan, deprem bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, artçı sarsıntılar olabileceğini, vatandaşların binaları terk ettiğini söyledi.



Hasar tespiti, akşam yemeği ve çadır sağlanması gibi çalışmalar yapıldığını aktaran Vali Karahan, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok, hasarlar tespit ediliyor. Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyor ve vatandaşları sakin olmaya davet ediyoruz. Özellikle depreme dayanıksız, eski kerpiç evlerde yıkım olduğu söyleniyor. Büyük çoğunluğu kullanılmayan evler. Normal, betonarme evlerde sıva çatlağı dışında yıkım, enkaz haberi gelmedi" diye konuştu.

Enkaz altında kalan yaralı bilgisinin gelmediğini, resmi kurumları boşalttıklarını, bütün hizmetleri bina dışında vereceklerini ifade eden Karahan, hasar tespiti ve vatandaşların zararının giderilmesi için gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.



"10'A YAKIN BİNADA AĞIR HASAR VAR"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.

Denizli Valiliği koordinasyonunda belediye, AFAD ve Kızılay işbirliğiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran Zolan, ağır ve orta hasarlı binaların da tespit edileceğini söyledi. Zolan deprem sonrası çalışmalara ilişkin "İlçelerimizde elektrikler kesilmiş durumda, yangına sebep olmaması için. İtfaiye de tüm alanları dolaşıyor" ifadelerini kullandı. Zolan Bozkurt'taki 10'a yakın binada ağır hasar olduğunu da belirtti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



NTV'ye konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" dedi. Çelik, şunları söyledi:

"15-20 saniyenin üzrinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik."

"100 HANE GİRİLEMEYECEK DURUMDA"

Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin ise şunları söyledi:

"192 hanemiz var. 100 kadarı hasarlı girilemeyecek hanemiz var. Herkes dışarda gölgeliklerde oturduğu için can kaybı yok. Yardım bekliyoruz, barınma ihtiyacımız var. Evlerin çoğu kerpiç, betonarme evler daha fazla hasarlı."

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ise ilçede yıkım ve yaralanma olmadığını söyledi.

DEPREMİN ARDINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

"YENİ DEPREM OLABİLİR HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"



NTV canlı yayınına telefonla katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin bilgi verdi. İki depremin birbirinden bağımsız olduğunu söyleyen Tüysüz, şunları kaydetti:



"Bu iki deprem birbirinden bağımsız iki deprem. Jeolojik açıdan bizim için beklediğimiz bizim için sürpriz olmayan depremler. 6 önemli bir sarsıntı, hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde olan bölgelerde. Bu nedenle arkasından 5-5.5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi beklenebilir. Hasarlı binalar varsa inceleme yapılana kadar girilmemelidir."