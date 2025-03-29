Denizli'de boş çanta bomba paniğine neden oldu

Kontrol altına alınan bölgeye bomba imha ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.



Bomba imha ekipleri sinyal kesici jammer cihazı aktif hale getirdi. Ardından şüpheli çanta için kontrollü patlatma kararı öncesi yapılan incelemenin ardından kanca yöntemi ile kontrol edildi.



Boş olduğu tespit edilen çanta imha ekibi tarafından olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Boş olduğu anlaşılan çantanın ardından yol ve yaya trafiğe açıldı.