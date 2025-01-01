Denizli'de feci kaza: 1 ölü

Denizli'de Kadir Seçkin'in (24) kullandığı motosiklet, Merkezefendi ilçesi Üçgen Kavşağı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.



Seçkin'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.