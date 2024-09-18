Denizli'de kan donduran olay: Zihinsel engelli kadına cinsel istismarda 7 tutuklama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zihinsel engelli 23 yaşındaki G.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen yaşları 13 ile 18 arasında değişen 2'si yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Denizli'de kan donduran olay: Zihinsel engelli kadına cinsel istismarda 7 tutuklama

Bala Mahallesi’nde 5 Eylül günü zihinsel engelli G.T. ailesine cinsel istismara uğradığını anlattı.

Bunun üzerine aile, polise şikayetçi oldu.

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

7 GÖZALTI

G.T’ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 2'si yabancı uyruklu, 7 kişi gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin G.T’yi pazar günü katıldığı düğünde alıp yakınlardaki araziye götürüp cinsel istismarda bulundukları öğrenildi.

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