Denizli'deki asılsız ihbar ekipleri mağdur etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki genç heyecan olsun diye arama kurtarma ekiplerini 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdılar

Fatih T. ve arkadaşı, 112 acil çağrı merkezini arayarak "Kanyonda 3-4 saattir mahsuruz. Suyumuz da bitti" ihbarında bulundu.

İkili, görüşmeyi yerleri tespit edilmesin diye telefonlarındaki SIM kartı çıkardıktan sonra gerçekleştirdi. Hatta inandırıcı olsun diye bulundukları boş odada uğultu sesi çıkardılar.

Çağrı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi.



Ancak SIM kartı çıkardıkları için kendileriyle bir daha iletişim kurulamadı. Aramalara çok sayıda gönüllü kuruluş da katıldı. Geniş bir alanda drone destekli çalışma yapıldı.

5 SAAT BOYUNCA ARADILAR



Tüm alanı tarayan ekipler, 5 saat boyunca herhangi bir ize rastlamadı. Bunun üzerine ihbarın yapıldığı telefonun IMEI numarası tespit edildi. Numara, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletildi. IMEI numarası sinyalinden adres belirlendi.



Gençlerin kent merkezindeki bir evde olduğu anlaşıldı.



İkisi de yakalandı. Önce yolu bularak eve döndüklerini öne süren gençler, daha sonra suçlarını itiraf etti.



Fatih T. hakkında adli işlem başlatıldı.