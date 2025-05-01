Denizli'deki dayak dehşetinde annenin ifadesi ortaya çıktı

Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



Hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi.



S.D'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Bebeğin annesi S.B.D'nin ise ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D.'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.



Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izleri olduğu belirtilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?



Dün, Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin dövüldüğü tespit edilmiş, bebeği döven annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.

