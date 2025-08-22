Denizli'deki kazılardan fosil fışkırdı: Zürafa, fil, gergedan, at, sürüngen...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek, bugüne kadar bölgede zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugiller, sırtlan, kedigiller, kuş, sürüngen ve karınca yiyen türlere ait fosillerin bulunduğunu söyledi. Kazıların üçüncü yılının tamamlandığını anımsatan Aytek, "Çalışmalarda yaklaşık 600 tanımlanabilir fosil çıkardık. Bu yıl en çok zürafa buluntusu ile karşılaştık. İki farklı tür zürafamız var ki bu da bölgede hem ağaçlık hem de açık alanların varlığına işaret eder. Bu sene önceki senelerde olduğu gibi bol miktarda gergedan, at ve boynuzlu hayvan fosilleri bulduk. Fillere ait fosiller de çıkmaya başladı. Yeni buluntular ile alanda bulduğumuz toplam net tür sayısı 27'ye çıktı. Kuşlar üzerinde yapacağımız çalışma sonrası bu sayı daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

"BU YIL YENİ ÖRNEKLER EKLENDİ"



Kuş fosillerinin bulunmasının da ayrıca önem taşıdığını belirten Aytek, şunları kaydetti:



"Kuş kemikleri yapıları gereği kolay fosilleşmeyen kemiklerdir. Önceki yıllarda da bulunan kuş fosillerine bu yıl yeni örnekler eklendi. Bu da alandaki fosil korunma durumunun iyi olduğunu gösteren önemli bir bulgudur. Önceki yıllardaki çalışmalarda iki farklı kuş türü tespit edilmişken, bu yılki buluntular üzerinde yapılan ilk gözlemler alanda daha önce bilinmeyen bir veya iki türün daha varlığına işaret etmektedir. Bu da türlerin tespiti için gerçekleştireceğimiz sistematik çalışmalarda bize önemli bir avantaj sağlayacaktır."



Bu sezon kazılarda sürüngen cinsi varanusa ait diş fosili bulduklarını dile getiren Aytek, "Türkiye'de sadece bir yerde biliniyordu ve orası da sistemli kazıların olduğu bir alan değildi. Bu yüzden bizim buluntumuz bu hayvana ve yaşam alanına ait önemli bilgileri çıkaracaktır." diye konuştu.

