Denizli'deki Mehmet Yamer'in öldürülmesi davası: firari sanık operasyonla yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), müteahhit Mehmet Yamer'in öldürülmesi davasında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan firari sanık Halil Karabağ'ın (68) Merkezefendi ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip yürüttü.



Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve operasyon düzenleyerek firari sanığı yakaladı.



Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen Karabağ, cezaevine teslim edildi.



OLAY



Denizli'de 9 Kasım 2018'de müteahhit Mehmet Yamer'in iş yerinin önünde öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan yargılama sonucu Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, Kutluğhan Karabağ'a müebbet, Mert Danacı'ya 15 yıl, Kemal Atik ve Gökhan Dülger'e 5'er yıl hapis cezası vermişti.



Hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararı bozulan Halil Karabağ'ın ise "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.