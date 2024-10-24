Denizli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli'deki Karcı Dağı'nın yakınlarında ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri seferber oldu.

Denizli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

, Merkezefendi ilçesi ile Babadağ ilçesi arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra Karcı Dağı'nın zirvesine yakın bir noktada ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı.

Denizli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - 1

Ormanlık alanda çıkan sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Coğrafi şartlar nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığı öğrenildi.

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