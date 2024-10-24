Denizli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Denizli'deki Karcı Dağı'nın yakınlarında ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri seferber oldu.
Yangın, Merkezefendi ilçesi ile Babadağ ilçesi arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra Karcı Dağı'nın zirvesine yakın bir noktada ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı.
Ormanlık alanda çıkan yangın sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Coğrafi şartlar nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığı öğrenildi.
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