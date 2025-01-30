Denizli’deki sır ölüme üç gözaltı: Cesedi çuvalın içinde bulundu

Denizli ’de üç gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bir bahçede çuvalın içinde bulundu. Çivril’e bağlı Çarşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda; üç gün önce “Komşuya gidiyorum.” diyerek evden çıkan Serpil Girgin’den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi. Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahallede çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçesindeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin’in cansız bedeni bulundu.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



Bölgede olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Girgin’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Emniyet güçleri cinayetin şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.



Sorguları devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.