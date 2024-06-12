Denizli'de ormana girişlere kısıtlama: Bu saatlerde ateş yakmak yasak

Denizli’de ormanlık alanlara girişler kısıtlandı. Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına girişler serbest bırakılırken diğer alanlarda 20.00 ile 08.00 arasında ateş yakmak yasaklandı.

Denizli'de ormana girişlere kısıtlama: Bu saatlerde ateş yakmak yasak

Valiliği, orman yangınlarına karşı önlem aldı.

Kentte mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlara girişler kısıtlanarak ateş yakmak yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İklim şartlarına bağlı İlimizde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilmiştir. Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun kararları ile aynı komisyon kararının 9. maddesinde belirtilen ‘Yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde, yangına hassas ormanlık alanlara, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ek karar alınmadan Denizli Valiliğinin ilan edeceği duyuru ile belirlenecek tarihler arası girişler kısıtlanacaktır’ hükmü doğrultusunda ilan tarihinden itibaren 31 Ekim 2024 tarihine kadar mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver vb. amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00’den 08.00’e kadar ateş yakılması yasaklanmıştır."

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