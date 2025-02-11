Denizli'nin nüfusu 1 milyon 61 bini aştı

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Denizli'nin nüfusu 1 milyon 61 bin 371 kişi oldu



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Denizli'de nüfusu 1 milyon 61 bin 371 kişi olurken, en kalabalık ilçesi 345 bin 933 bin kişi ile Merkezefendi olurken, nüfusu en az ilçesi ise 5 bin 351 kişi Baklan oldu. Diğer ilçelerde ise Acıpayam'da 54 bin 994 Babadağ'da 6 bin 303, Bekilli'de 6 bin 416 kişi, Beyağaç'ta 6 bin 148 kişi, Bozkurt'ta 11 bin 130 kişi, Buldan'da 26 bin 456 kişi, Çal'da 17 bin 546 kişi, Çameli'de 17 bin 492 kişi, Çardak'ta 8 bin 558 kişi, Çivril'de 59 bin 680 kişi, Güney'de 9 bin 280 kişi, Honaz'da 34 bin 835 kişi, Kale'de 19 bin 154 kişi, Pamaukkale'de 345 bin 850 kişi, Sarayköy'de 31 bin 63 kişi, Serinhisar'da 14 bin 591 kişi ve Tavas'ta 40 bin 591 kişi oldu.



DENİZLİ'DE EN KALABALIK MAHALLE ZEYTİNKÖY MAHALLESİ OLDU



Denizli'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre nüfus yoğunluğu en fazla olan mahalle Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy mahallesi olurken, nüfus sayısı en düşük mahalle ise 15 kişi ile Çivril ilçesine bağlı Sarıbeyli mahallesi oldu. Diğer ilçelerde nüfus sayısı en yüksek ve en düşük mahalleler ise, Acıpayam'da 6 bin 979 kişiyle Aşağı mahallesi ile 52 kişiyle Çubukçular mahallesi, Tavas'ta 4 bin 477 kişiyle Samanlık mahallesi ile 40 kişiyle Kayapınar mahallesi, Honaz'da 9 bin 827 kişiyle Kocabaş mahallesi ile 160 kişiyle Sapaca mahallesi, Sarayköy'de 4 bin 736 kişiyle Cumhuriyet mahallesi ile 70 kişiyle Yeşilyurt mahallesi, Buldan'da 4 bin 827 kişiyle Cumhuriyet mahallesi ile 62 kişiyle Bostanyeri mahallesi, Kale'de 2 bin 430 kişiyle Cevherpaşa mahallesi ile 115 kişiyle Muslugüme mahallesi, Çal'da 2 bin 183 kişiyle İsmailler mahallesi ile 43 kişiyle Karapınar mahallesi, Çameli'nde 2 bin 196 kişiyle Yeni mahalle ile 91 kişiyle Ayvacık mahallesi, Serinhisar'da 2 bin 558 kişiyle Yatağan mahallesi ile 254 kişiyle Ayaz mahallesi, Bozkurt'ta 2 bin 115 kişiyle İnceler mahallesi ile 65 kişi ile Armutalanı mahallesi, Güney'de 973 kişiyle Yağcılar mahallesi ile 72 kişi ile Hamidiye mahallesi, Çardak'ta bin 52 kişiyle Saray mahallesi ile 27 kişiyle Ayvaz mahallesi, Bekilli'de bin 269 kişiyle Bahçeli mahallesi ile 102 kişiyle Çamköy mahallesi, Babadağ'da bin 703 kişiyle Cumhuriyet mahallesi ile 58 kişiyle Ahıllı mahallesi, Beyağaç'ta 765 kişiyle Uzunoluk mahallesi ile 91 kişiyle Pınarönü mahallesi ve Baklan'da 680 kişiyle Gürlük mahallesi ile 35 kişiyle Şenyayla mahallesi oldu.