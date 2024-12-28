Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli'de hafta başından bu yana devam eden sağanak yağışlar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar, özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağmaya başladı.



Yüksel kesimler ve kırsal mahallelerin yanı sıra ilçe merkezlerinde de etkisini göstermeye başladı. Ayrıca uzun zamandır kar yağışının görülmediği Buldan'da vatandaşlar güne karla uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken Buldan merkezde yukarı mahallelerde güzel görüntüler oluşturdu.