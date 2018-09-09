Denizlispor Asbaşkanı, Denizli Otomobil ve Galericiler Derneği Başkanı Necip İrdem ve ailesinin içinde olduğu otomobile, kırmızı ışıkta dururken, başka otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis, otomobille kaçan kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



Olay dün saat 23.00 sıralarında, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Denizli- Antalya yolunda meydana geldi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un Asbaşkanı Necip İrdem, eşi ve 2 çocuğuyla gittiği restorandan evine dönmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Bağbaşı Mahallesi'ne geldiklerinde Necip İrdem, kendisi için yanan kırmızı ışıkta durdu.

Bu sırada sağ taraftan yaklaşan otomobilden, İrdem ve ailesinin içinde olduğu otomobile pompalı tüfekle peş peşe 7 el ateş edildi.

Denizlispor Asbaşkanı, Denizli Otomobil ve Galericiler Derneği Başkanı Necip İrdem

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saldırı sonrası aynı otomobille hızla kaçtı. İrdem, eşi ve 2 çocuğu ise çift korumalı olduğu belirtilen camlar sayesinde silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. İrdem'in otomobilinin sağ ön ve arka kapısı ile sağ ön camında hasar meydana geldi.

"TEHDİT ALMADIM"



Saldırıyla ilgili açıklama yapan Denizlispor Asbaşkanı Necip İrdem, "Hiçbir düşmanım yok. Herhangi bir tehdit de almadım. Kimseyle de bir işim yok. Saldırıyı kimin yaptığını da bilmiyorum. Kimden şikayetçi olacağım? Ölüm bizi teğet geçti" dedi.