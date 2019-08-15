Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve 2 oğlu, Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restorana gitti.

İddiaya göre, Çetin ile restoran yöneticileri arasında masa rezervasyonu konusunda tartışma çıktı. Tartışma lokanta çıkışında da devam etti. Olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Başkan Ali Çetin ve iki oğlu gözaltına alındı.



Gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kaldığını söyleyen Ali Çetin, darp raporu alıp şikayetçi oldu.



Çetin'in olayda görevli bir polis memurunun tabancasını belinden almaya çalıştığı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü'ne hakaret ettiği iddia edildi. 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.