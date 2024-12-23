Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için kuvvetli yağış beklendiğini ifade ederek uyarıda bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, "Kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer verildi.



Kuvvetli sağanak yağışın başlama saati 24 Aralık öğle saatlerinde 12.00, bitiş saati olarak ise gece 23.59 sıraları olarak beklendiğini ifade etti.