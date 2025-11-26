Deplasman yolunda akılalmaz görüntü
26.11.2025 12:48
İHA
Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförü, araç seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp bir anda oynamaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere inceleme başlatıldı.
Konyaspor-Antalyaspor maçına Antalyasporlu taraftarları götüren deplasman otobüsünün şoförü, seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.
Otobüsteki taraftarların alkışlarla karşılık verdiği görüntülerin sonuna doğru ise şoförün koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği görüldü.
Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.