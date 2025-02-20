Depoda bütün malzemeler küle döndü: Milyonlarca liralık zarar oluştu

Yangın, saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde meydana geldi.



Gece saatlerinde otel ekipmanları satışı yapılan depodan alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada alevler deponun yanındaki mobilya atölyesine sıçradı.



Hızla büyüyen yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.



Bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken alevlerin sardığı iki iş yeri kül oldu. Yangının sıçradığı iki iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle depoda bulunan malzemeler, depo içerisinde park halinde olan iki kamyonet, bir otomobil de kullanılamaz hale geldi.



TAMAMEN YANDI



Deponun yanında bulunan mobilya atölyesindeki makine ve malzemeler de tamamen yandı. Büyük alanda etkili olan yangın nedeniyle işyerlerinde milyonlarca liralık zarar meydana geldi.



4 iş yerinin zarar gördüğü yangının üzerinden geçen 7 saate rağmen soğutma işlemleri devam ederken çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.