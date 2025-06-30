Depoda büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Bilecik'te soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Yangın, Osmaneli ilçesi Oğulpaşa Köyü'nde meydana geldi.

Bir soğuk hava deposu önündeki plastik kasalar henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Yangın bir anda büyürken, çevredeki evleri de tehdit edecek boyutlara ulaştı.

Yangına Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü bağlı ekipler müdahale etti.

Yangın kısa sürede evlere sıçramadan söndürülürken, soğutma işlemi devam ediyor.