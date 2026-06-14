Depoda çıkan yangın 10 katlı apartmanı sardı

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın , kısa sürede üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ettikten sonra yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.



Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken depo ile üst kattaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Çalışmaların devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler de sürüyor.