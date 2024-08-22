Depoda çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Mahmudiye köyünde Mahmut Erdoğan’a ait bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bahçede bulunan depoya sıçradı.



Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depo ve depoda bulunan malzemeler yandı.



Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.