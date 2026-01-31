Depoya yapılan operasyonda 642 bin uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 28 Ocak 2026'da Antakya'daki bir adrese operasyon düzenlendi.

Depoda narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda, 107 kilogram ağırlığında olan 642 bin adet Captagon hap, koliler içerisinde plastik pervanelere gizlenmiş bir şekilde bulundu.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.