Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sürücülerin sık sık yaşadığı, depoya yanlış yakın konulmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar için kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, İzmir'de bir akaryakıt istasyonunun depoya yanlış yakıt doldurmasının ardından başlayan yasal anlaşmazlığı irledi.

Dava dosyasına göre, 2022 yılında araç sahibi yanlış yakıt konulması üzerine İzmir'de yasal haklarını aramaya başladı. Sürücü, aracında 59 bin liralık tamir zararı oluştuğunu ileri sürerek dava açtı. Sürücü davayı kazandı ancak istasyona yakıt temin eden ana dağıtıcı şirket, kararlara itiraz etti. Yerel mahkeme itirazı haklı buldu ve yanlış yakıttan ana dağıtıcıya değil istasyona yönelik dava açılmasını gerektiğine hükmetti.

YANLIŞ YAKITTAN ANA BAYİ DE SORUMLU

Dosya Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edilince, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayı ayrıntılı ele aldı. Daire, Resmi Gazete'de 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan kararına göre, yerel mahkemenin kararını hatalı buldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararına göre, ayıplı hizmetten bayi kadar ana dağıtıcı da sorumlu, Tüketici haklarıyla ilgili yasaya gönderme yapan Daire, “Davacının ve bayinin ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ortak sorumlu olduğu” kararına vardı, yerel mahkemenin kararını bozdu ve temyiz talebini haklı buldu.

Karar, yanlış yakıt gibi sorunlar nedeniyle zarara uğrayan sürücülerin hem istasyonu hem de bu istasyona yakıt sağlayan ana dağıtıcıyı sorumlu tutacağı anlamına geliyor.