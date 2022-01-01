Depozito uygulaması bugün başlıyor

Haberler 01.01.2022 - 08:30
Depozito Sistemi kapsamında alışverişte aldığı ürünün fiyatına ek olarak bir depozito bedeli ödeyecek olan vatandaşlar, kullandıkları veya tükettikleri ürünün ambalajını iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacak.
Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre yeni uygulamada ürünlerini depozitolu ambalajlar ile piyasaya sürenler, belirlenen çerçevede bir depozito sistemi kuracak. Ayrıca, depozito uygulama planı belirleyerek ve bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunacak.
Uygulamanın başlamasıyla birlikte ürünü piyasaya sürenler, tahsil edilen ve geri ödemesi planlanan bedellere ilişkin mali kayıtları tutacak. Bu kayıtlar çerçevesinde depozito bedeli tahsil edenler borçlu sayılırken, vatandaşlar da alacaklı kabul edilecek.
Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Türkiye Çevre Ajansı eliyle ürünlerin satışından, geri dönüşümüne kadar süregelen tüm aşamaları takip edecek.
KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR
Devreye giren depozito uygulamasıyla yıllık 1 milyon ton ilave atığın çevreye dağılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Bu yolla çevre korunurken, karbon emisyonunun 260 bin tondan fazla azaltılması öngörülüyor.
Atıkların çöp olmadan endüstrinin hammadde tedarikine destek sağlaması ve dönüşümde yeni istihdam öngörülürken, tüm aşamalarıyla ekonomiye yılda 4 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. Şu ana kadar sadece Sıfır Atık uygulaması ile 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırılırken, 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi ve 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.
DEPOZİTO TUTARLARI
Plastik ambalaj:
İçecek ambalajları (0,33 litreye kadar): 1.48 kuruş
İçecek ambalajları (0,3301-0,75 litre arası): 2.8 kuruş
İçecek ambalajları (0,7501-1,5 litre arası): 4.3 kuruş
İçecek ambalajları (0,501 litre üzeri): 5.8 kuruş
Metal ambalaj:
İçecek ambalajları: 4.3 kuruş
Kompozit ambalaj:
Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,25 litreye kadar): 1.48 kuruş
Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,2501-0,5 litre arası): 2.8 kuruş
Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,501 litre üzeri): 5.8 kuruş
Cam ambalaj:
İçecek ambalajları (0,25 litreye kadar): 1.48 kuruş
İçecek ambalajları (0,2501-0,5 litre arası): 2.8 kuruş
İçecek ambalajları (0,501-1 litre arası): 4.3 kuruş
İçecek ambalajları (1,01- 5 litre arası): 7 kuruş
İçecek ambalajları (5,01 litre üzeri): 14.8 kuruş
Ahşap ambalaj: 14.8 kuruş
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