Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi

"Ağır Yıkıcı" niteliğindeki 7,4 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi, çevredeki illeri de etkiledi ve 10 ilde hasar ve can kaybına yol açtı.
2022 nüfus sayımına göre etkilenen illerin nüfusu şöyle:
Hatay: 1 milyon 685 bin 331
Kahramanmaraş:1 milyon 178 bin 619
Gaziantep: 2 milyon162 bin 388
Kilis: 147 bin 831.
Diyarbakır: 1 milyon 791 bin 373
Şanlıurfa: 2 milyon 180 bin 523
Adana: 2 milyon 263 bin 373
Adıyaman: 633 bin 728
Malatya: 810 bin 714
Osmaniye: 557 bin 160
Bu kentler arasında özellikle Kahramanmaraş ağır hasar gördü ve yıkım ile can kaybına ilişkin bilgiler henüz netleşmedi. Depremin merkezine göre düzenlenen USGS, Amerikan Yerbilimsel Araştırma Kurumu haritası, çok geniş bir bölgenin etkilendiği gösteriyor. Yukardaki haritadaki kırmızı bölgeler ağır hasar gören yerleri gösteriyor. Hasarın şiddeti merkezin dışına doğru azalıyor.
USGS'nin tahmini etki haritası ise, Mısır'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Deprem Suriye'yi şiddetli etkiledi ve Mısır'a kadar şiddetini hissettirdi. İsrail ve Lübnan'da depremi ciddi olarak hissetti. Suriye dışındaki ülkelerden hasar bilgisi gelmedi. Deprem, Gürcistan'a kadar etkisini gösterdi ve Kafkaslar'daki bazı ülkelerde hasar yaratmasa da, depremi ciddi olarak hissetti.