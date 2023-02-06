Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem, aynı deprem hattı üzerindeki 10 ili de sarstı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ile Hatay'da hasar ve can kaybı var. Depremin etkilediği birinci bölgede 5 milyonluk nüfus yaşıyor. Etkilenen 10 ilin nüfusu ise 13 milyonu geçiyor.  Deprem, başta Suriye olmak üzere, Ortadoğu'da İsrail ve Mısır'ı da sarstı. Etkilenen bölgede Kafkaslar da var.

Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Haberi Görüntüle

"Ağır Yıkıcı" niteliğindeki 7,4 büyüklüğündeki depremi, çevredeki illeri de etkiledi ve 10 ilde hasar ve can kaybına yol açtı. 

2022 nüfus sayımına göre etkilenen illerin nüfusu şöyle:  

Hatay: 1 milyon 685 bin 331

Kahramanmaraş:1 milyon 178 bin 619

Gaziantep: 2 milyon162 bin 388

Kilis: 147 bin 831.

Diyarbakır: 1 milyon 791 bin 373

Şanlıurfa: 2 milyon 180 bin 523

Adana:  2 milyon 263 bin 373

Adıyaman: 633 bin 728

Malatya: 810 bin 714

Osmaniye: 557 bin 160

Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi - 1 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Türkiye'de 13 milyonluk nüfusu etkiledi.

Bu kentler arasında özellikle Kahramanmaraş ağır hasar gördü ve yıkım ile can kaybına ilişkin bilgiler henüz netleşmedi. Depremin merkezine göre düzenlenen USGS, Amerikan Yerbilimsel Araştırma Kurumu haritası, çok geniş bir bölgenin etkilendiği gösteriyor. Yukardaki haritadaki kırmızı bölgeler ağır hasar gören yerleri gösteriyor. Hasarın şiddeti merkezin dışına doğru azalıyor.

Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi - 2 ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), merkez üssü Türkiye olan depremin etkilediği ülkelerin haritasını yayınladı.

USGS'nin tahmini etki haritası ise, Mısır'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Suriye'yi şiddetli etkiledi ve Mısır'a kadar şiddetini hissettirdi. İsrail ve Lübnan'da depremi ciddi olarak hissetti. Suriye dışındaki ülkelerden hasar bilgisi gelmedi. Deprem, Gürcistan'a kadar etkisini gösterdi ve Kafkaslar'daki bazı ülkelerde hasar yaratmasa da, depremi ciddi olarak hissetti.

7,4'lük deprem Suriye'yi de vurdu: En az 427 ölü, yüzlerce yaralı

7,4'lük deprem Suriye'yi de vurdu: En az 427 ölü, yüzlerce yaralı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...