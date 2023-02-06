Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

"Ağır Yıkıcı" niteliğindeki 7,4 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi, çevredeki illeri de etkiledi ve 10 ilde hasar ve can kaybına yol açtı.

2022 nüfus sayımına göre etkilenen illerin nüfusu şöyle:

Hatay: 1 milyon 685 bin 331

Kahramanmaraş:1 milyon 178 bin 619

Gaziantep: 2 milyon162 bin 388



Kilis: 147 bin 831.



Diyarbakır: 1 milyon 791 bin 373



Şanlıurfa: 2 milyon 180 bin 523



Adana: 2 milyon 263 bin 373



Adıyaman: 633 bin 728



Malatya: 810 bin 714



Osmaniye: 557 bin 160

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Türkiye'de 13 milyonluk nüfusu etkiledi.

Bu kentler arasında özellikle Kahramanmaraş ağır hasar gördü ve yıkım ile can kaybına ilişkin bilgiler henüz netleşmedi. Depremin merkezine göre düzenlenen USGS, Amerikan Yerbilimsel Araştırma Kurumu haritası, çok geniş bir bölgenin etkilendiği gösteriyor. Yukardaki haritadaki kırmızı bölgeler ağır hasar gören yerleri gösteriyor. Hasarın şiddeti merkezin dışına doğru azalıyor.



ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), merkez üssü Türkiye olan depremin etkilediği ülkelerin haritasını yayınladı.

USGS'nin tahmini etki haritası ise, Mısır'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Deprem Suriye'yi şiddetli etkiledi ve Mısır'a kadar şiddetini hissettirdi. İsrail ve Lübnan'da depremi ciddi olarak hissetti. Suriye dışındaki ülkelerden hasar bilgisi gelmedi. Deprem, Gürcistan'a kadar etkisini gösterdi ve Kafkaslar'daki bazı ülkelerde hasar yaratmasa da, depremi ciddi olarak hissetti.

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