Deprem 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı müteahhidine 17 yıl 6 ay hapis cezası

Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.



Mahkemede son sözleri sorulan sanık Kara, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.



Kara, "Ek süre istiyorum, cezaevinde kendimizi tam ifade edemiyoruz. Bana süre verilseydi iyi olurdu, ben suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Sanık Kara, aynı zamanda 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi'nde de müteahhit olarak yargılanıyor.

ELLE UFALANABİLECEK KADAR KÖTÜ DURUMDA

Söz konusu bloğun ilk yapı ruhsatının 2004 yılında, tadilat yapı ruhsatının ise 2006'da düzenlendiği belirtilen raporda, binanın statik projesine bakıldığında kolonlara ve perde duvarlara çiroz yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.



Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi.