Deprem anı güvenlik kamerasında

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki , Bursa’nın İnegöl ilçesindeki marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde sarsıntıyla birlikte raflardaki ürünlerin düştüğü ve vatandaşların panikle dışarı çıktıkları anlar yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...