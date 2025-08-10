Deprem anı güvenlik kamerasında
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde sarsıntıyla birlikte raflardaki ürünlerin düştüğü ve vatandaşların panikle dışarı çıktıkları anlar yer aldı.
