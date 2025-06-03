Deprem anı güvenlik kemarasında

Akdeniz'de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir'de de şiddetli şekilde hissedilen deprem ev ve işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bölgede yaşayan vatandaşların sokağa döküldüğü depreme ilişkin Muğla Valisi İdris Akbıyık; an itibarıyla yıkım ihbarının olmadığını yüksekten atlama ve panik nedeniyle 69 vatandaşın etkilendiğini, Fethiye'de 14 yaşındaki bir çocuğun panikatak nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.