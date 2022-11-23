Deprem anında elektrik neden kesilir?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremde can kaybının yaşanmadığını açıklarken 1'i ağır toplamda 35 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı. Bölgede elektrik kesintileri görüldü.

AFAD, "Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" açıklamasını yaptı.



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü elektrik kesintilerine ilişkin, "Sanırım dağıtım şirketinin tedbir amaçlı kesintisi söz konusu. İkincisi insanlar korkuyorlar. Sokaklarda insanlarımız. Henüz hava aydınlanmadı. İlerleyen saatlerde daha net bilgiler elimize ulaşacak ve bunları sizlerle paylaşacağız" ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Soylu da Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ve elektrik kesintisi yaşandığını belirterek "Bunların büyük bölümü kontrollü bir şekilde yapıldı ve daha sonra peyderpey elektrik verilmeye devam edildi" diye konuştu.



ELEKTRİKLER NEDEN KESİLİR?

Deprem sonrasında elektrikler güvenlik amacıyla kesilebiliyor. Yıkılan binalar ya da kabloların kopmuş olma ihtimali bir güvenlik riski yaratıyor.

Ayrıca doğalgaz bağlantılarında yaşanabilecek bir sızıntı elektrikle temas ettiğinde patlamalara neden olabilir.

Eğer gaz sızıntısından şüpheleniyorsanız eletrikli aletleri kullanmayın, ocak ya da soba yakmaya çalışmayın.

DÜZCELİLER DEPREM ANINI ANLATTI