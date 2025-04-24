Deprem anında otomobilin üstüne atladı, o anları anlattı: "Havada uyandım"

İstanbul'da dün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, üç katlı binanın birinci katından aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen Kızılaslan, düşmeden önce kırık olan ayağının üzerine düştü. Kızılaslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. "NE YAPTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM" Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kızılaslan, “Ben deprem sırasında uyuyordum. Sabah çevrimiçi dersim vardı. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. Derse katıldıktan sonra geri uyudum. Ne yaptığımın farkında değildim." dedi. "HAVADA UYANDIM" Kızılaslan, "Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım." diye konuştu.



Mahmut Ali Kızılaslan

"ARABA SAHİBİ DE YAN KOMŞUMUZ" "Kendimi yere attım." diyen Kızılaslan, "Komşular yardım etti. Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Uyuduğum için evde annemin olduğunu da bilmiyordum. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni." dedi.

Mahmut Ali Kızılaslan'ın deprem anında aşağıya atladığı bina

"BİR TANE BİNA YIKILSA MAHALLE KAPANIR"



"Evimiz çok eski." diyen Kızılaslan, sözlerine şöyle devam etti:



"İnsanların el ele verip artık kentsel dönüşme yardım etmeleri lazım. Hepsi moloz yığını. Beş katlı mezarlık. Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim. Çok ciddi bir durum. Gerçekten depremi yaşayan insanlar ne kadar anlayışla karşıladığını yazıyorlar. Panik halinde her şeyi yapabilir diye. Burası İstanbul, bir tane bina yıkılsa mahalle kapanır zaten. Yardımımıza kim koşacak? Anca millet kendi kendine yetebilir. Bizim mahallede iki tane bina durduk yere yıkıldı."