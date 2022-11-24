Deprem anındaki ışık patlamasının nedeni

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk deprem sırasında bir ışık patlaması meydana geldi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünden görüntülenen ışık patlaması merak konusu oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını hatırlatan Pınar, sismik enerjinin fay hareketiyle ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Pınar, bu fayların hareketiyle çok yüksek derecede ısının açığa çıktığını vurguladı.

Deprem anında görülen ışığın fay hareketiyle alakalı oldığunu ifade eden Prof. Dr. Pınar, "Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar. O hareketle birlikte büyük ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan yüzde 10 sismik enerjiyle açığa çıkar" dedi.



"FAYDALI BİR OLAY"

"Eğer biriken enerjinin tamamı sismik dalgalara dönüşmüş olsaydı, bizim bugün gördüğümüz şiddetin 10 katı şiddetli dalgalar görebilirdik" diyen Prof. Dr. Pınar, fayın hareketiyle biriken enerjinin yüzde 90'ının ısıyla ortaya çıkması faydalı bir olay olarak yorumladı.

Sadece yüzde 10'luk kısmının deprem dalgası olarak yayıldığını açıklayan Prof. Dr. Pınar, görülen o ışıkların yüzde 90’lık kısım denilen sismik enerjinin ısıya dönüşme olayı olduğunu dile getirdi.