Deprem anını hissetmediler, kaçanları izlediler

İstanbul merkezli yaşanan depremlere ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Marmara Denizi açıklarında dün meydana gelen ve Tekirdağ genelinde hissedilen deprem sırasında, Havuzlar Mahallesi’nde bulunan bir kafede güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dikkat çekti.

KAÇANLARI İZLEDİLER

Sarsıntı başladığında kafedeki vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, bir masada oturan üç kişi yerinden bile kalkmayıp sadece kaçanları izledi.