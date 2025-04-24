Deprem anını hissetmediler, kaçanları izlediler

Deprem sırasında bir kafede oturan üç yaşlı adam, sarsıntıyı hissetmedi. Çevredekiler panikle kaçarken onlar yerlerinden kıpırdamadan etrafı izledi.

Deprem anını hissetmediler, kaçanları izlediler

merkezli yaşanan depremlere ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Marmara Denizi açıklarında dün meydana gelen ve Tekirdağ genelinde hissedilen sırasında, Havuzlar Mahallesi’nde bulunan bir kafede güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dikkat çekti.

KAÇANLARI İZLEDİLER

Sarsıntı başladığında kafedeki vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, bir masada oturan üç kişi yerinden bile kalkmayıp sadece kaçanları izledi.

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