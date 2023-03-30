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Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesi için yeni uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Hatay, Adıyaman ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'ın güneyinde, kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksama, çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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