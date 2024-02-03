Deprem bölgesinde 75 bin konutun kurası 2 ayda tamamlanacak

Deprem konutlarında son aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde toplam 75 bin konutun teslimi için kura çekimlerinin 2 ay içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 şehirde yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bin yılın afetinin ortalama maliyeti 104 milyar dolar. Şu anda bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları hızla yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor" denildi.



Rezerv alanlarda 207 bin, şehir merkezlerinde 50 bin ve hafif çelikten 50 bin olmak üzere toplam 307 bin bağımsız bölümün, büyük kısmının ihalesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "İhalesi tamamlanan konut ve köy evlerinin inşa süreci hızla devam ediyor. AFAD hak sahipliği belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar AFAD tarafından 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere; toplamda 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı. Bu anlamda şubatın ilk 10 günü içerisinde 45 bin 901 konutun kura çekimlerini gerçekleştiriliyor. Yine mart ayının ortasına kadar 30 bin konutun kuraları daha gerçekleştirilecek. Afet bölgesinde 2 ay içerisinde toplamda 75 bin konutun kuraları tamamlanmış olacak" ifadelerine yer verildi.