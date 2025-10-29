Deprem bölgesinde Cumhuriyet coşkusu

Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılıyor.



Atatürk Stadyumu'nda yapılan törene; Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Hamza Çiftçi, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Program, saat 10.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri, şiirler ve canlandırmalar sunuldu. Kutlamalar, resmi geçit töreniyle sona erdi.



ARTÇILAR SÜRÜYOR



İlçede artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşayan öğrenciler ve vatandaşlar, kutlama programına yoğun ilgi gösterdi.