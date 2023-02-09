Deprem bölgesinde doğal gaz ve elektrik ne zaman gelecek? Fuat Oktay tarih verdi

Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, doğal gaz ve elektriğin bölgeye ne zaman geleceği gündeme geldi. Hem ekiplerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve hem depremzedelerin ısınmaları için yardımcı olacak olan doğal gaz ve elektrik çalışması hakkında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Peki, deprem bölgesinde doğal gaz ve elektrik ne zaman gelecek?

Deprem bölgesinde doğal gaz ve elektrik ne zaman gelecek? Fuat Oktay tarih verdi

bölgesinde doğal gaz ve elektrik probleminin ne zaman çözüleceğine yönelik araştırmalar sürüyor. Deprem bölgelerindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgeye doğal gazın ne zaman geleceğini açıkladı.

DEPREM BÖLGELERİNE DOĞAL GAZ VE NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, şu açıklamalarda bulundu;

"3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte.

Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda. Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla.

BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız.

651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız.

10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, , Diyarbakır ve 'da rahatlamış durumdayız"

Buna göre; Deprem bölgesine doğal gazın perşembe gününden itibaren gelmesi bekleniyor.

Deprem bölgesinde doğal gaz ve elektrik ne zaman gelecek? Fuat Oktay tarih verdi - 1

"TEDBİREN DURDURULMUŞTUR"

Afet enerji grubu, Hatay-Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğalgaz verilemediği belirtilerek şu açıklamalarda bulunmuştu;

"BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin doğal gaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verilememektedir.

Osmaniye Bahçe-Düziçi, şehir merkezi, Malatya; Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol bölgelerine elektrik verilememektedir.

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Adıyaman'da mobil haberleşmede saha ve enerji kesintileri meydana gelmiştir.

Deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörler ile ekipler sevk edilmiştir. Bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura/borç vb. nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar başlatılmıştır. 80 uydu vsat iletişim terminali bölgeye sevk edildi"

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