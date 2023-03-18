Deprem bölgesinde doğal göl paniği: 5 köy boşaltıldı

Kahramanmaraş depremlerinde dağların birbirine kavuştuğu İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükseldi. Doğal gölün çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

Deprem bölgesinde doğal göl paniği: 5 köy boşaltıldı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde İslahiye ilçesinin kırsalında bulunan İdilli Mahallesi'nde bulunan 2 dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu birleşti.

Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle doğal göl oluştu.

Deprem bölgesinde doğal göl paniği: 5 köy boşaltıldı - 1

ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi.

Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.

Doğal gölet, bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından su seviyesi taşma noktasına ulaştı.

Bölgedeki yağışların pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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