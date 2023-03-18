Deprem bölgesinde doğal göl paniği: 5 köy boşaltıldı

Gaziantep ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi.

Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.



Doğal gölet, bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından su seviyesi taşma noktasına ulaştı.

Bölgedeki yağışların pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.