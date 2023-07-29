Deprem bölgesinde enfeksiyon riski: Sıtma bulaştıran sivrisineğe dikkat

Deprem bölgesinde sıcakların artmasıyla salgın riski de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Sıtma konusunda da uyarıda bulunan uzmanlar, herhangi bir salgın yaşanmaması için sivrisinekle mücadelenin özellikle Mersin, Adana gibi sıtma açısından yüksek riskli bölgelerde çok sıkı bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'den bir grup enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanının kaleme aldığı deprem bölgesindeki enfeksiyon hastalıkları riskine dikkat çeken araştırma, dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet'te yayınlandı. Makalede, 6 Şubat depreminden etkilenen bölgede halen devam eden ve yüksek risk olabilecek enfeksiyon hastalıkları ele alındı.



SURİYE'DEKİ KOLERA VAKALARI YÜZ BİNLERİ BULUYOR



Çalışmada, sadece ishalle seyreden enfeksiyon hastalıkları değil, kızamık, kabakulak, kızamıkçık gibi aşıyla önlenebilen hastalıklar, Suriye'de yüz binleri bulan vakalar nedeniyle kolera ile bölgede yaygın olan ve sıtma bulaştırabilen "anofel" cinsi sivrisinek türü nedeniyle olası risklere, alınması gereken acil önlemlere değinildi.

