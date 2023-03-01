Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli'den bir firma tarafından deprem bölgesinde fahiş fiyatla battaniye satıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma
Adalet Bakanlığı'ndan fahiş fiyat için yeni düzenlenme
Adalet Bakanlığı'ndan fahiş fiyat için yeni düzenlenme Haberi Görüntüle

merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından  'te bir otel işletmecisi, AFAD'ın ihtiyaç listesinde bulunan battaniye alımı için Denizli'den birçok firma ile 170 liradan anlaştı.

Otel işletmecisi, Denizli merkezli D.K. isimli firmanın bölgesine götürdüğü battaniyeleri teslim etmeyip 500 liradan sattığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçi beyanı üzerine söz konusu firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükselttiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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