Deprem bölgesinde kimlik tespiti çalışmaları sürüyor: 2 bin 500 cenaze için DNA testi

Haber: Melike Şahin Depremde şu ana dek açıklanan resmi veriye göre 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Yaralı çıkarılan ancak sonra ulaşılamayan, enkaz altından çıkarılamayan, kimliği belirlenemeyen cenazeler var.



Adli Tıp Uzmanları Derneği deprem bölgesindeki incelemelerini rapor haline getirdi.



Bölgedeki son durumu anlatan Adli Tıp Uzmanları Derneği Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Geçen hafta sonunda 2500 civarında kimliği tespit edilememiş cenaze vardı. ama her gün bu oran azalıyor. Çünkü DNA testleriyle kişiler kanlarını verince özellikle baba anne ve çocuk varsa onlardan kan alıp kimlik tespiti yapılıyor." dedi.



Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenazelerin büyük bölümü Hatay'daydı. Geçen hafta Hatay'da kimliği belirlenemeyen cenaze sayısı bin 500'dü.



Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Kimliği meçhul cenazeler birçok yerde hemen hemen tamamına yakını örnek alındı. Kan bulunuyorsa kan, kan bulunmazsa doku veya kemik örneği diş örneği alınarak defnedildi daha sonra dna çalışmak için şimdi yakınlarını kaybettiğini bulamadığını belirten insanlar Adli Tıp Kurumu'nun deprem merkezlerinde kan alma noktalarına başvuruyorlar. Eğer hiç cenazeden örnek alınmadan defnedildiyse ki bu çok az sayıdadır o zaman mezar açmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Aynı anda binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette bazı cenazelerin karıştığı da ortaya çıktı.



Yanlışlıkla başka cenazeyi alanlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Şöyle örnekler var. Cenazenin yakını cenazenin kendine ait olduğunu iddia ediyor diyor bu annemin cenazesidir cenaze alınıp götürülüp gömülüyor ama daha sonra annesinin cenazesini göçük altından bulabiliyor. Annesi çıkınca diyor ki ben yanlış gömmüşüm mezardan çıkartılıp kimsesizler mezarlığına gömülüyor, Böyle bir örnek var." dedi.



Sadece Kahramanmaraş'ta kimliklendirme için 425'ten fazla mezar açıldı.