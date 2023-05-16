Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), deprem bölgesinde ikamet eden ya da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde bu ilçede ikamet etmiş olan adaylardan KPSS oturumlarında sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı.

Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
KPSS başvuru ekranı (ÖSYM AİS): 2023 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ekranı (ÖSYM AİS): 2023 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız.” dedi.

ADAYLAR KONTROL EDECEK

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol edecek. Adres bilgisi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GY-GK/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi/ÖABT) başvuruları 16.05.2023-29.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...