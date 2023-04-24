Deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısı 75 bini aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerden etkilenen illerdeki 10 binin üzerinde yerleşim biriminde çalışmalar yürütüyor.

Vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 24 Nisan itibarıyla, depremden etkilenen illerde 449 çadır ve 313 konteyner kent alanı oluşturuldu. Bu alanlarda 783 bin 411 çadır ve 75 bin 879 konteyner kuruldu.

Çadır kentlerde 2 milyon 537 bin 868, konteyner kentlerde 145 bin 694 olmak üzere toplam 2 milyon 683 bin 562 depremzede, geçici barınma noktalarına yerleştirildi.

Bölgede konteyner kurulumu ve kalıcı konut yapımı devam ediyor.



TEMELLER ATILMAYA BAŞLANDI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı öncülüğünde 23 Mart'ta deprem konutlarının temeli atılmaya başladı.

