Deprem bölgesinde ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor

Depremlerin Anadolu coğrafyasında 2 bin yılda yaşanan en büyük depremlerden biri olduğunu hatırlatan Tatar, bu depremin hem etki alanı çok geniş hem de ortaya çıkardığı yüzey kırığı çok geniş bir alanda olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyet tarihinde son 100 yıla bakıldığında 7,9 büyüklüğünde 1939 Erzincan depremi var. O depremde 33 bin insanımızı yitirmiştik ve depremin sonucunda yaklaşık 340 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı meydana gelmişti." ifadelerini kullanan Tatar, "Bu depreme baktığımızda ise yüzey bakımından Erzincan depreminden belki de çok daha geniş alana yayılan, ortaya çıkardığı yüzey bakımından ise belki Erzincan depreminden daha fazla yüzey kırığı ortaya çıkaran bir deprem." diye konuştu.

"4 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SARSINTILAR YAKLAŞIK 40 CİVARINDA"

Bölgedeki güncel ve sağlıklı veriler değerlendirildiğinde Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı segmentinin kırıldığını ve bunun sonucunda 400 kilometre civarında bir fayda yüzey kırığının meydana geldiğini söyleyen Tatar, "Bu kırılma neticesinde 7,3 metre civarında yerkabuğunda yer değiştirme olduğu yönünde sahadan gelen bilimsel veriler var. Şu ana kadar 4 bin 700 civarında artçı sarsıntı var. Bakıldığında çok olağan dışı bir durum. Hem 7,7 hem 7,6 büyüklüğündeki bu iki depremin, iki ana şokun artçı sarsıntıları devam ediyor." dedi.