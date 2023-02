Deprem bölgesinde ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor

"AKTİF DİRİ FAY YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA 500'ÜN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"



Türkiye'de bilinen 485 aktif diri fayın olduğunu ve bunların her an, her yerde 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebileceğini bildiren Tatar, şunları kaydetti:



"Bakıldığında bu aktif diri fay yeni bilgiler ışığında 500'ün üzerine çıkabilir. Dolayısıyla burada en önemli husus, bireysel olarak başlayıp bizim toplumsal olarak bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki bundan sonra afetlere karşı dirençli hem toplum hem de şehirlerimiz olacaktır. Büyük bir toplumsal seferberliğin bu süreçten sonra yapılması lazım. Bütün şehirlerimizi, bütün yerleşim alanlarımızı her türlü afete hazır hale getirmek en büyük amacımız."