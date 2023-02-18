Deprem bölgesinde sahte doktor

Depremin vurduğu Hatay'da kendisini doktor olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi İstanbul'da yakalandı.
İddiaya göre 29 yaşındaki N.E. isimli kişi, kendisini beyin cerrahı olarak tanıtarak Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
İstanbul Maltepe'de polise başvuran Yazılım mühendisi M.F.Y., depremin ardından depremzedelere yardım amacıyla Hatay'a gittiğini burada tanıştığı ve kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, Hatay'da aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı belirlenen zanlının kimliğini belirledi. İstanbul'a geldiği öğrenilen dolandırıcı N.E. gözaltına alındı. Mesleğinin elektrikçilik olduğu ortaya çıkan zanlının, 40 adet suç kaydı olduğu açıklandı. Vatandaşlardan tedavi için ilaç parası toplayan sahte doktor tutuklandı.
STETESKOP İSTEMİŞ
Zanlının Hatay'ta kurtarma çalışmalarına dahil olduğu ekibin lideri Samet Çınar "Stetoskopunun çalındığını söyleyerek bizden stetoskop talep etti. AFAD’la koordineli çalıştığımız için, AFAD ekiplerinden rica ettik, bize onun için stetoskop verdiler." dedi.
"DİKİŞ ATTI, PANSUMAN YAPTI"
Çınar, "Daha sonra biz ekip olarak bölgeden ayrıldık ama kendi teşkilatımızdan birkaç sağlıkçı arkadaşımız, bir de bu kişi orada kaldı. Bunlar, 5 gün boyunca sahada görev yaptılar. Bu kişi de insanlara dikiş atmış, pansuman yapmış, ilaç vermiş, hastalarla ilgilenmiş." diye konuştu.