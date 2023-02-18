Deprem bölgesinde sahte doktor

STETESKOP İSTEMİŞ



Zanlının Hatay'ta kurtarma çalışmalarına dahil olduğu ekibin lideri Samet Çınar "Stetoskopunun çalındığını söyleyerek bizden stetoskop talep etti. AFAD’la koordineli çalıştığımız için, AFAD ekiplerinden rica ettik, bize onun için stetoskop verdiler." dedi.



"DİKİŞ ATTI, PANSUMAN YAPTI"



Çınar, "Daha sonra biz ekip olarak bölgeden ayrıldık ama kendi teşkilatımızdan birkaç sağlıkçı arkadaşımız, bir de bu kişi orada kaldı. Bunlar, 5 gün boyunca sahada görev yaptılar. Bu kişi de insanlara dikiş atmış, pansuman yapmış, ilaç vermiş, hastalarla ilgilenmiş." diye konuştu.