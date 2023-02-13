Deprem bölgesinde ücretsiz telefon, internet ve şarj noktaları kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerde haberleşme altyapısı da büyük hasar gördü. Telekomünikasyon şirketleri, hasar gören altyapının onarımı için çalışırken ücretsiz telefon, internet ve şarj istasyonlarını da hizmete soktu.

Deprem bölgesinde ücretsiz telefon, internet ve şarj noktaları kuruldu

, deprem bölgesindeki vatandaşlar için ankesörlü telefonlardan yurt içinde tüm yönlere iletişimi ücretsiz sağlıyor.

Türk Telekom, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 6 noktada da acil iletişim aracını devreye soktu.

Acil iletişim araçlarında vatandaşlar için sabit hat üzerinden ücretsiz iletişim kurma, şarj ünitesi ile cihazlarını şarj edebilme ve kablosuz internete bağlanabilme imkanı sağlanıyor.

Türk Telekom ayrıca Kahramanmaraş'ta kurduğu iletişim çadırı ile de vatandaşlara iletişim sağlıyor.

Deprem bölgesinde ücretsiz telefon, internet ve şarj noktaları kuruldu - 1 Ücretsiz telefon noktaları
Deprem bölgesinde ücretsiz telefon, internet ve şarj noktaları kuruldu - 2 Mobil WiFi araçları
Deprem bölgesinde ücretsiz telefon, internet ve şarj noktaları kuruldu - 3

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